إنفوغرافيك ا تعرف علي ما ورد في تغريدات السفارة الأمريكية بخصوص زيارة السفير الأمريكي للقاهرة ولقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
الزيارة تأتي في إطار اتصال السفير الأمريكي بالشخصيات الرئيسية في ليبيا.
تاريخ الزيارة : 10-11 اغسطس
الحضور:
– القائد العام للجيش الوطني الليبي.
– مسؤولون من الجانب المصري.
هدف الزيارة:
– دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر.
– دعم التسوية اللازمة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.
– إيجاد الاطار القانوني للانتخابات.
اكدت السفارة على:
– دعم الولايات المتحدة على حق الشعب الليبي في اختبار قادته.
– دعوة الشخصيات الرئيسية لاستخدام نفوذها لما هو أفضل لليبيين.