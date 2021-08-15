إنفوغرافيك ا تعرف علي ما ورد في تغريدات السفارة الأمريكية بخصوص زيارة السفير الأمريكي للقاهرة ولقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي

15 أغسطس، 2021 5:40 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

الزيارة تأتي في إطار اتصال السفير الأمريكي بالشخصيات الرئيسية في ليبيا.

تاريخ الزيارة : 10-11 اغسطس

الحضور:

– القائد العام للجيش الوطني الليبي.

– مسؤولون من الجانب المصري.

هدف الزيارة:

– دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر.

– دعم التسوية اللازمة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

– إيجاد الاطار القانوني للانتخابات.

اكدت السفارة على:

– دعم الولايات المتحدة على حق الشعب الليبي في اختبار قادته.

– دعوة الشخصيات الرئيسية لاستخدام نفوذها لما هو أفضل لليبيين.

15 أغسطس، 2021 5:40 م
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