إلهام السعودي: البعثة الأممية “شكله وجعهم خاطرهم”

أخبار ليبيا 24

قالت عضو لجنة الـ 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلهام سعودي، اليوم الأحد، أن حديثهم عن سماح البعثة الأممية بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق يبدو أنه “وجعهم في خاطرهم”، على حد تعبيرها.

وقالت سعودي في تغريدة لها عبر صفحته بـ تويتر أرفقتها بتغريدة البعثة الأممية “شكله وجعهم خاطرهم لما قلنا اللي شفناه… معليش يا بعثة أممية”.

وتابعت سعودي، “مرات الحق يوجع، لازم مسألة قيادة البعثة عن دورها، النفي والتخلي عن المسؤولية والتعالي مش ح يضغط علينا لكن مع الوقت عليكم”.

يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا كانت قد تنصلت من الاتهامات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق، مؤكدة أنها غير صحيحة.

ووجهت البعثة الأممية للدعم في ليبيا اتهامات إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي مؤكدة أن دورها في ليبيا يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء.