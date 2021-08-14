مالي والجزائر يدعوان لوضع حد للتدخلات الخارجية بليبيا وخروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعتا دولتي الجزائر ومالي إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، مطالبتان بوضع حد للتدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى البلاد.

جاء ذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية .

وقال بيان مشترك أصادر عن ممثلي البلدين إنه جرى استعراض واقع التعاون الثنائي وإرادتهما في تعميقه، أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبديان قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، التي تم تحديدها والمصادقة عليها بمناسبة الدورة السادسة عشر التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي الرابع والخامس من أبريل الماضي.

وتناولت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي بالجزائر ، اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبد اللاي ديوب.