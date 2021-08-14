مالطا تستعد لإرسال “40” ألف جرعة من لقاح كورونا إلى ليبيا

الشحنة ستتضمن بجانب اللقاحات عدد غير محدد من اختبارات الكشف

14 أغسطس، 2021 3:21 م
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اللقاح المضاد لفيروس كورونا
اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

قالت وسائل إعلام مالطية، اليوم السبت، عن استعداد الحكومة في مالطا، لإرسال 40 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى ليبيا .

وقالت تقارير إعلامية إن  الشحنة ستتضمن بجانب اللقاحات عدد غير محدد من اختبارات الكشف عن الوباء لمساعدة السلطات على محاربة الفيروس .

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة الليبية، أنه من المقرر أن ترسل الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة .

وسجلت ليبيا 279 ألفا و99 إصابة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفا، و141 شخصًا .

وطالبت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأسبوع الماضي بعدم إعطاء جرعات معززة حتى تقوم المزيد من البلدان، وخاصة الفقيرة منها، بتلقيح المزيد من مواطنيها.

14 أغسطس، 2021 3:21 م
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