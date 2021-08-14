لجنة التحكيم تختار عبد الباسط شهوب أفضل حكم بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 أغسطس، 2021 9:02 م
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ليبيا-الحكم الدولي عبد الباسط شهوب

أخبار ليبيا24- خاص

اختارت، لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الحكم الدولي عبد الباسط شهوب، كأفضل حكم وسط في الدوري الليبي الممتاز للموسم الكروي المنصرم.

وأكدت اللجنة، أن اختيار شهوب كأفضل حكم جاء نتيجة أدائه المميز خلال هذا الموسم.

شهوب أدار عدة مباريات بشكل جيد ولعل أبرزها مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في إياب دوري المجموعات ولقاء الاخضر والأهلي طرابلس في نصف نهائي دوري التتويج.

و2020 تحصل شهوب 36 عامًا على الشارة الدولية، بعد تألقه الكبير في إدارة مباريات الدوري الليبي الممتاز.

14 أغسطس، 2021 9:02 م
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