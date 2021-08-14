لبحث توحيد المؤسسة العسكرية.. لجنة 5+5 تبدأ أولى اجتماعات الجولة السابعة

14 أغسطس، 2021 12:13 م
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أخبار ليبيا 24

شرعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم السبت، أولى اجتماعاتها خلال الجولة السابعة من جلساتها بمقرها الدائم بمجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت.

هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، استكمال ما تبقى من بنود وقف اطلاق النار المتفق عليها في جنيف، من بينها ملف الإفراج عن عدد من الأسرى المحتجزين ضمن عملية تبادلية، ووضع تصور واستراتيجية عمل لتوحيد المؤسسة العسكرية في كل قطاعاتها.

يأتي ذلك عقب الجهود المثمرة للجنة العسكرية والتي نتجت عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراته بعد مضي ما يقرب من عامين على إغلاقه، الأمر الذي يعزز الأمن والاستقرار في البلاد ويوحّد مؤسساتها.

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14 أغسطس، 2021 12:13 م
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