لأسباب مجهولة .. تصفية “الزعيط” أحد المقاربين من المدعو “الفار” في الزاوية لم تعلن أي جهة أسباب تصفيه "الزعيط" وسط تكتم كبير على الحادث

أخبار ليبيا 24 – أمن

قالت مصادر مطلعة اليوم السبت إنه جرى تصفية، الميليشياوي المدعو أحمد محمد الزعيط، في مدينة الزاوية حيث جرى استهدافه بطلقات نارية قاتلة.

وأكد المصادر أن “الزعيط” – من مواليد 1996 من سكان مدينة الزاوية – هو أحد عناصر ميليشيات عقبة، والتابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية في طرابلس، مؤكدة إصابته بطلق ناري بمدينة الزاوية.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة في طرابلس عن أسباب تصفيه الزعيط، وسط تكتم كبير على الحادث.

وتعددت رواية عملية تصفيتة “الزعيط” عند نشطاء مواقع التواصل الاجتماع هناك من يقول أنه قتل على يد أحد مهربي الهجرة وهي الأقرب، ورواية أخرى أنه قُتل أثناء هجرته على متن قارب باتجاه أوروبا بعد ملاحقته، والرواية الأخيرة بأنه قُتل نتيجة خلاف فيما بين المهربين.

وشهدت مدن المنطقة الغربية خلال الأشهر الماضية حالة من الإنفلات الأمني والفوضى بسبب انتشار الميليشيات المسلحة والتي تسببت في مقتل العشرات من الأبرياء، كما تمت خلالها مقتل العشرات من أعضاء المجموعات المسلحة.