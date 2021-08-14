قبيلة “السنوسي” تهدد بإغلاق مياه النهر والنفط إذا لم يتم الإفراج عنه قبيلة "السنوسي" مستعدين لإعلان انفصال فزان عن الحكومة إذا لم يتم الإفراج عن المساجين ظلمًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناشد أهالي قبيلة المقارحة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر بشأن الوضع الصحي السيئ لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية بنظام القذافي اللواء ‏عبدالله السنوسي داخل السجن، حيث أنه يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنع عنه الزيارات العائلية .

وطالب أهالي القبيلة، في بيان مرئي، المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، متابعًا “لم نهدأ حتى نعرف ما المانع الحقيقي وراء ذلك ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية”.

وحذر البيان، أنه في حالة عدم الإفراج عن اللواء السنوسي خلال 72ساعة سيتم قطع مياه النهر الصناعي وإغلاق حقول النفط.

كما قال أحد أهالي القبيلة، لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام “اللي واقفين اليوم هما أهالي سبها وفزان، ولا نطالب بأكل وشرب وعبدالله السنوسي في الأسر، فهذا هو رجل ليبيا وعار علينا تركه”.

وأضاف “أبناءنا في السجون ونحن متحملين ولا نريد أن نرتكبوا جرم، لابد من إخراج المساجين يا عبدالحميد الدبيبة، ومستعدين لإعلان لانفصالنا عن الحكومة لو ما خرجوا المساجين”، مردفًا “قاعدين هنا واحد يطلب منصب وواحد يطلب وكيل وزارة، والله هؤلاء ما يمثلوا فزان”، وفقًا لقوله.