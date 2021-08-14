“عون” يكشف عن فقرة في عقد اللاعب “نور الدين اقليب” في حالة حصول " اقليب"على عرض خارجي يكون خروج اللاعب دون شرط أو قيد

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف وكيل اللاعبين “صالح عون” عن مستقبل اللاعب الليبي “نور الدين اقليب” لاعب الفريق الأول بنادي السويحلي .

وقال “عون” في منشور على حسابه الشخصي على “فيسبوك” بحكم أني وكيل اللاعب كان الاتفاق بإجراء من طرف محامينا أنه في حالة الحصول على عرض خارجي يكون خروج اللاعب دون شرط أو قيد ويعتبر اللاعب “حر” .

وقدم قليب 20 عام أداء مميز رفقة فريقه السويحلي خلال الموسم المنقضي، ونجح في لفت انتباه عديد الأندية سواء المحلية او العربية .