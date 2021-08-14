عقب وفاة أطفال بسببها.. نقابة الصحفيين تستنكر الصمت حول أزمة الكهرباء

14 أغسطس، 2021 10:00 ص
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بنغازي- مصرع ثلاثة أطفال أشقاء نتيجة حريق شب بمنزلهم

أخبار ليبيا 24

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، الجمعة، بيانا حول مصرع ثلاثة أطفال أشقاء في حريق شب بمنزلهم بمنطقة أرض شبنة ببنغازي، مستهجنة المستوى المتدني الذي آلت إليه الشركة العامة للكهرباء في ليبيا.

وأكدت النقابة أنها تشاطر عائلة ميلود النجار العجيلي في وفاة أبنائهم الثلاثة، “مبروكة، وميسم، ومرعي، إثر الحريق الناجم عن الانقطاع المتكرر للكهرباء.

واستهجنت النقابة أوضاع الكهرباء وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال رغم المبالغ الطائلة التي صرفت للشركة العامة للكهرباء دون تقديم أدنى خدمات للمواطن، وفق البيان.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين صمت وتجاهل الحكومة للأزمة التي باتت واضحة للجميع و ما تسببه من خسائر مادية وبشرية تستنزف الأرواح و الثروات.

ودعت النقابة، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بضرورة المتابعة والتحقيق في حادثة آل العجيلي المروعة ومحاسبة المسؤولين في أسرع وقت ممكن.

 وأهابت النقابة بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة توضيح وكشف أوجه القصور والتقصير التي أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.

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14 أغسطس، 2021 10:00 ص
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