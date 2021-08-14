ضبط اثنين على ذمة قضايا سطو مسلح في طرابلس

الدوريات الأمنية تتمكن من ضبط متهمين في قضايا سرقة بالإكراه والسطو المسلح

14 أغسطس، 2021 2:26 م
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الدعم المركزي
الدعم المركزي

أخبار ليبيا 24

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، اليوم السبت، من ضبط مطلوبين اثنين على ذمة قضايا سرقة بالإكراه والسطو المسلح.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط المطلوبين الاثنين على متن مركبة آلية نوع هونداي “أفانتي” ذهبية اللون وبحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة العبابسة .

وأوضحت الوزارة أنه بعد التحقيق معهما اعترافا بقيامهما بسرقة مركبة آلية نوع هونداي من أحد المواطنين بقوة السلاح بمنطقة الباعيش .

وأشارت الوزارة أنه اتضح أيضاً بأنهما مطلوبين لدى مركز شرطة الفرناج على ذمة قضيتي سرقة بالإكراه والسطو المسلح على المواطنين .

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص .

14 أغسطس، 2021 2:26 م
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