صالح: تصريحات “كوبيش” حول مشاركة مجلس الدولة إصدار القوانين مرفوضة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، أن دور البعثة الأممية في ليبيا كعادته غير واضح؛ لأنها لا تملك من أمرها شيء، بسبب عدم درايتها بخصوصية الشعب، وعاداته وتقاليده.

وأشار صالح في مقابلة خص بها موقع سكاي نيوز عربية، إلى أن البعثة الأممية لا يمكن أن تقدم شيء دون دعم من الشعب، بالإضافة إلى أنها بعثة للدعم في ليبيا، وليس لديها الحق في إصدار التعليمات والقرارات وكأن رئيسها حاكم للبلاد.

وأضاف رئيس مجلس النواب، “إن المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية”، مشيرا إلى أنه “لن يتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها”.

وأشار صالح، إلى أن التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية هي السبب الرئيسي لفشل مؤتمر جنيف، وعدم التواصل إلى قاعدة دستورية موحدة، منوهًا إلى أن بعض المجموعات المؤدلجة تريد الحصول على بعض النتائج لصالحها، خاصه وأنه من المعروف بأن القواعد الدستورية قواعد عامه مجردة لم تؤكد على شخص معين أو مجموعة معينة.

وعن الإجراءات التي ستتخذ في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، قال إنه “إذا فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات سيكون هناك مبادرة جديدة، مضيفا “المبادرة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، لكننا لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة.

ونوه صالح، أنه إذا عجزت الحكومة عجزا كاملا عن أداء مهامها سيتم التدخل لإصلاح ما تم من خطأ، مبينا ” أن ليبيا ستصل إلي الانتخابات وستجري في موعدها، مؤكدا أنه في حال فشلها سيكون هناك خطة بديلة سيتم طرحها في ذلك التوقيت”.

وعن لقائه بالمشير خليفة حفتر، قال “إن هناك لقاءات دائمة سواء كانت علنية أو عن طريق الهاتف أو عبر التواصل عن طريق أشخاص، مضيفًا “أنا من ضمن المعروفين بدعمي للجيش الليبي، وكل ما هو جندي نظامي يلتزم بالأوامر العسكرية، فنحن ندعمه، كما أن الجيش الليبي في الحقيقة هو من حارب الإرهابيين مثل تنظيم داعش الإرهابي وقدم تضحيات كبيرة لا يمكن التقليل من أهميتها.

وعن فشل التواصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، قال رئيس مجلس النواب، إن مجلس الدولة هو من يقف وراء هذه العرقلة، مضيفا أن أعضاءه يعرفون أنه عندما تنتهي هذه المرحلة سيخرجون من المشهد، ولن يكون هناك شيء اسمه مجلس الدولة عندما يتم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، فالسلطة التشريعية معروفة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية للحكومة فبالتالي سيتم إخراجهم من المشهد، بالإضافة إلى أن موقف بعثة الأمم المتحدة لم يكن واضحا في بوزنيقة.

وعن سر زيارته لمصر في الفترة الأخيرة، قال رئيس مجلس النواب، إن هناك العديد من المشاورات بين الجانبين على كافة الصعد، مشيرًا إلى أن العلاقات الليبية المصرية أزلية فهي علاقات متعلقة بالدم والجوار والمصاهرة، مضيفًا “مصر ملجأ ومأوى لكل العرب”.