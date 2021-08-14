شركة الكهرباء تكشف عن سبب الإطفاءات بمدينة طبرق

دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط تعمل على تحديد الأعطال

14 أغسطس، 2021 4:05 م
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شركة الكهرباء
شركة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الإطفاءات بمدينة طبرق وضواحيها ناتجة عن أعطال في الكوابل الرئيسية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أن الإطفاءات بمدينة طبرق وضواحيها ناتجة عن أعطال في الكوابل الرئيسية مثل كابل التغذية لمحطات 30 كيلو فولت وسط المدينة، كابل التغذية لمحطات 30 كيلو فولت  غرب المدينة، الخط الهوائي 66 كيلو فولت المغذي لمنطقة كروم الخيل القرضبة .

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط تعمل على تحديد الأعطال باستخدام سيارة كشف الأعطال .

14 أغسطس، 2021 4:05 م
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