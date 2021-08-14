ثابت يتهم عقيلة صالح بالسعي لتعطيل الانتخابات

أخبار ليبيا24

اتهم، عضو مجلس النواب الليبي وملتقى الحوار السياسي، عبدالمطلب ثابت، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالسعي لتعطيل وعرقلة الانتخابات المقبلة من خلال خلق قاعدة دستورية من طرف واحد.

وقال ثابت، في تصريح، إن هذا الأمر لن يقبل به الطرف الآخر، وبالتالي لن تتم الانتخابات في الموعد المحدد لها.

كما اتهم ثابت أطرافًا أخرى لم يسمها بمحاولة الالتفاف حول الانتخابات القادمة من أجل تأجيلها لسلب إرادة الليبيين وحرمانهم من حق من يقود البلاد في المرحلة القادمة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبر ثابت، أن عملية إنشاء قاعدة دستورية من طرف واحد الهدف منها ضرب العملية الانتخابية القادمة، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك تشاور من أجل القاعدة الدستورية، وأن تكون هناك شروطًا مسبقة بعدم إقصاء أي طرف سياسي منها.

وفي جانب آخر، قال ثابت، إن تعطيل ملف المناصب السيادية للدولة الليبية وعدم الوصول إلى الاتفاق حوله الهدف منه هو الاستمرار في هذا الوضع، لكي يتم الخروج بمبادرة جديدة تفضي إلى استمرار المستشار عقيلة صالح رئيسًا لمجلس النواب من أجل بقائه في الحكم أطول فترة ممكنة.

ودعا ثابت، المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال تخصيص مبالغ مالية من أجل التجهيز للانتخابات المقبلة نهاية العام، معتبرًا أن أي تعطيل من قبل الحكومة هو محاولة منها للتمسك بالسلطة.