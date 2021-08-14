تعرف على قصة إيقاف ضخ مياه النهر بالمدن الواقعة في مسارات منظومة الحساونة للإفراج عن "عبد الله السنوسي" .. قبيلة المقارحة تشرع في إغلاق مياه النهر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف ضخ المياه اعتبارًا من اليوم السبت على جميع المدن والقرى الواقعة في مسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة استجابة لضغوطات تطالب بالإفراج عن المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي .

وأوضحت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان لها أن مجموعة مسلحة اقتحمت في الحادي عشر من أغسطس موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة مطالبين بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأكدت أنه وبعد جهود مضنية حاولت إدارة جهاز النهر الصناعي التفاوض مع المسلحين حيث تم التوصل لاتفاق بتأجيل إيقاف ضخ المياه بالمنظومة وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ مطلبهم بالإفراج عن السنوسي.

وبين الجهاز أنه نظرا لعدم استجابة الجهات المختصة بالدولة فقد طالبت هذه المجموعة في الثالث عشر من أغسطس 2021 بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل جفارة فورًا وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة.

وأشار الجهاز أنه لضمان سلامة مستخدمي الجهاز بمواقع المنظومة وعلى اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة من أجل تأمين الإمداد المائي لأكثر من 70% من المدن الليبية في ظل الظروف القاهرة وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب لذلك اضطرت إدارة الجهاز إلى إيقاف ضخ المياه اعتبارًا من اليوم السبت على جميع المدن والقرى الواقعة في مسارات المنظومة.

ودعا الجهاز الجهات المختصة بالدولة لتحمل مسؤولياتها لحماية وتأمين أهم مصدر للإمداد المائي في البلاد.

وكان أهالي قبيلة المقارحة، قد ناشدوا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر بشأن الوضع الصحي السيئ لعبدالله السنوسي داخل السجن، حيث أنه يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنع عنه الزيارات العائلية .

وطالب أهالي القبيلة، في بيان مرئي، المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، متابعًا “لم نهدأ حتى نعرف ما المانع الحقيقي وراء ذلك ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية”.

وحذر البيان، أنه في حالة عدم الإفراج عن اللواء السنوسي خلال 72ساعة سيتم قطع مياه النهر الصناعي وإغلاق حقول النفط.