بعد قرار الحكومة تخصيص مليار دينار للزواج.. نصية يصف تخصيص الحكومة لأموال من خارج الميزانية بـ “الجريمة”

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قال، عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، اليوم السبت، إنه لا يجوز للحكومة أن تخصص أمولًا من خارج الميزانية، معتبرًا أن ذلك يعد جريمة بحق حسابات الدولة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء في حكومة الوحدة، قرارًا بتخصيص مليار دينار ليبي- تخصم من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي- لدعم صندوق الزواج.

وفي تغريدة، على تويتر، كتب نصية يقول:”لا يجوز ان تُخصص الحكومة أموالًا من خارج الميزانية، هذه جريمة بحق حسابات الدولة (حساب الاحتياطي العام)”.

وأضاف: “الحكومة يحق لها التصرف في أموال الميزانية فقط.. ننتظر في رد السيد المحافظ كما عودنا في السابق عندما يتجاوز السراج ويخصص أموالًا خارج الترتيبات المالية”.