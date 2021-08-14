بعد الإعلان عنه من قبل الدبيبة.. مجلس وزراء الحكومة يصدر قرارًا بتخصيص مليار دينار لدعم صندوق الزواج

14 أغسطس، 2021 7:25 م
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ليبيا- رسميًا.. مجلس وزراء الحكومة تصدر قرارًا بتخصيص مليار دينار لدعم صندوق الزواج

أخبار ليبيا24

أصدر مجلس وزراء الحكومة اليوم السبت قرارًا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج.

وأعلن رئيس الحكومة، الخميس في احتفال باليوم الدولي للشباب في مسرح لبدة بالخمس، عن تخصيص المبلغ إضافة إلى تخصيص مليار و7 ألف دينار أخرى لغرض القروض السكنية.

وجاء، بقرار مجلس الوزراء، أن المبلغ المخصص يخصم من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.

وخلال الإعلان عن تخصيص المبلغ، قال الدبيبة، إن المستهدف من هذا القرار 50 ألف شاب وشابة وابتداءً، وسيتم الصرف ابتداءً من شهر سبتمبر.

وكان إعلان الدبيبة بتخصيص المبلغ قد أثار حالة من الاستهزاء والسخرية من قبل رواد التواصل الاجتماعي وكذلك عدد من الشخصيات، حيث وصف الغالبية الدبيبة بـ “الوهمي”.

14 أغسطس، 2021 7:25 م
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