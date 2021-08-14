بسبب مستحقاته المالية .. البقرماوي يستعد لمقاضاة النصر والتحدي والتعاون

البقرماوي يكشف عن أسماء الأندية التي لم تسدد مستحقاته المالية

14 أغسطس، 2021 2:29 م
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أخبار ليبيا 24

كشف المدافع “جِبْرِيل البقرماوي” أنه يستعد للاتجاه للجهات القانونية في حالة عدم تحصله على مستحقاته المالية من أندية النصر والتحدي والتعاون.

ونشر البقرماوي على حسابه  الشخصية بـ فيسبوك أنه تعاقد مع  نادي  النصر عام 2015 ولعب له موسم كامل دون أن يتحصل على قيمة عقده.

وأوضح أنه لعب خلال موسم 2021 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مع فريق  التحدي في ذهاب  المسابقة ولم يتحصل على مخصصاته المالية أيضا.

وذكر المدافع الدولي السابق أنه خاض إياب هذا الموسم مع التعاون ونجح في البقاء معه في الدوري الممتاز لكنه لم يتحصل على مستحقاته.

ويعد البقرماوي من الأسماء المخضرمة التي لعبت لعدة فرق في الدوري الممتاز كان أبرزها الهلال والأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي والتعاون والتحدي.

14 أغسطس، 2021 2:29 م
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