اليعقوبي : “كتلة الغدر” بملتقى الحوار تحاول التمديد لحكومة الدبيبة حتى 2025
اليعقوبي :ما نراه في الإعلام شيء وخلف الكواليس شيء آخر
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قالت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، وعضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، إن ما وصفتها بـ”كتلة الغدر لإرادة الشعب الليبي”، هي من تقوض عملية الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأشارت اليعقوبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه إذا استمرت هذه الكتلة في هذا النهج، في ظل عدم اكتراث بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع المعرقلين وتسميتهم، فإن العملية الانتخابية القادمة سوف تُنسف بالكامل.
وتابعت “من يقوض الحوار في الملتقى هي تلك الكتلة التي تهتم بمصالحها الضيقة مع الحكومة، وتحاول تأجيل الانتخابات أو العمل على تقويضها وتغيير مسارها لمصالح ضيقة جدًا”.
وذكرت أنه كان لزامًا على الحكومة أن تعمل على المهمة الأساسية التي كُلفت بها، وهي التجهيز لانتخابات 24 ديسمبر، مضيفة “ما ترونه في الإعلام شيء وخلف الكواليس شيء آخر، لأننا نرى من اليوم الأول أن الحكومة تعمل على شيء واحد وهو تأجيل الانتخابات والعمل على تمديد عمل الحكومة حتى عام 2025”.
وأضافت “نحن الآن في مُختنق به مخاطر كبيرة على خارطة الطريق والانتخابات، وخروج الجميع من المشهد السياسي مطلب شعبي لأنها إرادة الشعب الليبي، رغم أن الجميع وقّع تعهد كتابي ولفظي بتحقيق انتخابات 24 ديسمبر وعدم تأجيلها، ولكن الحكومة تعمل على تأجيل الانتخابات وتعمل على تقويض الانتخابات عن طريق شراء الذمم في الملتقى”.
واستمرت “كلكم عرفتم ما شاب عملية انتخاب تلك الحكومة من رشاوى ورضينا بالأمر الواقع وأن تلك الحكومة مدتها 8 شهور فقط، لكن كتلة المصالح بدأت تكبر لتقوّض العملية الانتخابية وتقدم في مقترحات لتأجيل الانتخابات أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، وتكرار العملية التي حدثت في 2011 و2013، وننتظر نتائج مختلفة هو نوع من الحمق السياسي ”.
واستدرك “نحن نحتاج إلى رئيس يفصل بين السلطات المتداخلة ويوحد المؤسسات ويتفاهم مع المجتمع الدولي بشأن قضية المرتزقة والتدخلات الأجنبية، وهذا يحتاج إلى رئيس وليس برلمان أو مجلس شيوخ أو تشريعات جديدة كل التشريعات السابقة تكفينا لمائة عام ”.
وتحدثت عن أن “ليبيا بحاجة إلى رئيس قوي يدير البلاد، والقاعدة الدستورية تمنع ترشح العسكر وتمنع ترشح مزدوجي الجنسية في مواد واضحة وصريحة وقام بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بتشويهها ولكن الحقيقة القاعدة الدستورية تمنع كل أولئك من الترشح”.
ووجهت رسالة إلى الشعب الليبي بأنه يجب أن يسمع المجتمع الدولي صوته بأنه يريد انتخابات، وأن هذه الانتخابات لا يقوضها أشخاص بعينهم لأنها إرادة شعب، وليست إرادة الـ 75 أو لجنة ملتقى الحوار السياسي والالتزام بخارطة الطريق والانتخابات حق أصيل للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يختار من يمثله ويرأسه في رئاسة الدولة.
ووجهت أيضا رسالة إلى المجتمع الدولي، بضرورة النظر في كيفية عمل بعثة الأمم المتحدة، التي تعمل على تقويض العملية السياسية أيضا.
وأتمت بقولها “الحقيقة التي يجب أن يسمعها الجميع أن كتلة الغدر أصبحت تكبر في الملتقى ونحن نتصدى لها بكل قوة ولن نسمح بتقويض إرادة الشعب الليبي أو البقاء والتمترس بشعارات واهية الغرض منها البقاء في المشهد السياسي والتمديد لأنفسهم”.