الوطنية لحقوق الإنسان : قطع إمدادات المياه عن طرابلس وضواحيها جريمة كبرى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال إغلاق منظومة مياه النهر الصناعي، وذلك بعد تلقي إدارة المنظومة لتهديدات من جانب عدد من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بعد اقتحامها لمحطة التحكم بمنطقة الشويرف، بحسب ماجاء في البيان الصادر عن جهاز النهر الصناعي.

اللجنة الوطنية أوضحت – في بيان لها اليوم السبت – أنه سيترتب عن عملية إغلاق منظومة النهر، وقطع إمدادات المياه عن أثنين مليون نسمه بمدينة طرابلس وضواحيها، وهو ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين الإنسانية، بالإضافة إلى أن عملية قطع إمدادات المياه عن السكان تسهم في تفاقم حجم مخاطر الإصابة بالإمراض خاصة عند المرضي والنساء والأطفال الصغار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الحاد وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة .

وتابع البيان “الضرر المستمر لنظام المياه يهدد مستويات الصحة العامة للمجتمع والنظافة بين السكان ويعرض حياتهم للخطر، ويزيد من خطر انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض الأخرى المعدية، إن قطع إمدادات المياه عن السكان يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولى، وهو انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني .

كما تعرب اللجنة، عن قلقها إزاء التدهور الأمن القومي المائي لليبيا حيث يواجه أكثر من 4 ملايين شخص من السكان مشاكل مائية متعددة، ناهيك عن مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه جراء العمليات التخريبية التي تستهدف مشروع النهار الصناعي .

وتطالب اللجنة الوطنية أهالي وحكماء وأعيان قبيلة المقارحة بشكل خاص وقبائل الجنوب الليبي بشكل عام والمجلس البلدي الشويرف بسرعة التحرك لإعادة ضخ المياه واستمرار إمدادات المياه للسكان، وعدم استخدام وتوظيف الاحتياجات الأساسية للمياه من أجل الضغط لتحقيق مطالب أخرى، وهي سياسية مستهجنه ومرفوضة شكلا وموضوعا .

وتحذر من التداعيات والآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب على قطع إمدادات المياه، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها المواطنين .

وحملت اللجنة الجهات والأطراف المسؤولة عن التهديد بقطع إمدادات المياه عن المواطنين المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة والإضرار بالمصلحة العامة لجميع المواطنين الليبيين، وهي جريمة عقاب جماعي ضد المواطنين الأبرياء المستفيدين من إمدادات المياه.