القوات المسلحة تنفذ دوريات صحراوية بالجنوب

14 أغسطس، 2021 11:42 م
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ليبيا- دوريات صحراوية للجيش بالجنوب

أخبار ليبيا24

أجرت، القوات البرية للقوات المسلحة، اليوم السبت، دوريات صحراوية بالجنوب الغربي للبلاد للمساعدة في تأمين الحدود من التنظيمات الإرهابية والحد من الهدرة غير الشرعية وتهريب الوقود.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، إن قوة الدوريات الصحراوية التابعة إلى اللواء 128 معزز والكتيبة 628 مشاة التابعة للواء 73 مشاة نفّذت دورية مشتركة في عدد من المناطق بالجنوب الليبي.

وأوضحت، أن الدورية انطلقت من تراغن إلى منطقة تجرهي ومنها إلى منطقة غرنديقة ومنطقة تبّة الصقر وصولاً إلى مثلث السلفادور، الرابط بين حدود الدولة الليبية بدولة الجزائر ودولة النيجر، ومنها إلى مطار الثوم العسكري مروراً بمنطقتي بلي بحر والخرمة.

وأكدت الشعبة، أن الدوريات الصحراوية مستمرة من أقصى الجنوب الغربي إلى جبال مالك شرقًا والتي تربط دولة ليبيا والسودان ومصر.

كما أكدت أن هذه الدوريات تساعد في تأمين الحدود الجنوبية الليبية من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحرابة وتهريب الوقود .

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