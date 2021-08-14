القبض على سجين هارب من رقدالين في بنغازي

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ألقت، شرطة مركز راس عبيدة في بنغازي، القبض على سجين فار من العدالة، كان موقوفًا على ذمة قضية قتل في مدينة رقدالين، في غرب ليبيا.

وأوضحت، مديرية أمن بنغازي، أن القبض عليه تمت، خلال قيام أعضاء التحريات، بمركز شرطة راس عبيدة، بعملهم المنوط داخل الاختصاص؛ حيث وردت معلومات إلى وحدة التحريات بالمركز من أحد المصادر الموثوقة عن وجود سجين هارب حي السلماني “عمارات السبخة” كان موقوفًا على ذمة قضية قتل قريبه في رقدالين.

وأضافت المديرية، أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري، وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من تحديد مكان إقامته.

وذكرت، أنه تم إعداد كمين له وضبطه، وبالانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.