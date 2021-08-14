البعثة الأممية: دورنا في ليبيا يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن دورها في ليبيا يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، لافتًا إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات بسماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق، غير صحيحة.

وأضافت البعثة، أن تعمل على تيسير النقاشات بين الليبيين أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.

وقالت، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم من وضع خارطة الطريق، وكثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق، وبعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها.

وأضافت البعثة، أنها باستمرار تذكر ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه، وكذلك المؤسسات الأخرى ذات الصلة، بأن يحترموا، فيما يقدموه من اطروحات، وفيما يقدمون على عمله طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، غير أنهم في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة.

وقالت، إن ما يقومون بعمله يعكس الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضا عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق.

وذكرت البعثة، أنها دعت مرارا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 كانون ديسمبر كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق.

وقالت إنها أكدت علنا ومرارا وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر.

وأكدت البعثة، أنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات، وفي سياق عزمها هذا، تخطط البعثة لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيكون ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع.

وقالت، إنه تقع على عاتق ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه مسؤولية العمل وفقًا لأهداف خارطة الطريق التي أقروها، والعمل معا لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به.