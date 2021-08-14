إنفوغرافيك ا ترتيب ليبيا في مؤشر تقدم الشباب 2021

14 أغسطس، 2021 12:04 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المؤشر يقيس مدى النجاح في تمكين الشباب من مستلزمات العيش الأساسية ويتيح للسلطات تحديد أولوياتهم.

– الكويت 1 عربيا 46 عالميا

– الإمارات 2 عربيا 50 عالميا

– البحرين 3 عربيا 71 عالميا

– السعودية 4 عربيا 73 عالميا

– تونس 5 عربيا 75 عالميا

– الأردن 6 عربيا 79 عالميا

– فلسطين (الضفة الغربية وغزة) 7 عربيا 84 عالميا

– المغرب 8 عربيا 90 عالميا

– مصر 9 عربيا  93 عالميا

– الجزائر 10 عربيا 95 عالميا

– ليبيا 11 عربيا 111 عالميا

– موريتانيا 12 عربيا 135 عالميا

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14 أغسطس، 2021 12:04 م
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