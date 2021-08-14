إنفوغرافيك ا ترتيب ليبيا في مؤشر تقدم الشباب 2021
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
المؤشر يقيس مدى النجاح في تمكين الشباب من مستلزمات العيش الأساسية ويتيح للسلطات تحديد أولوياتهم.
– الكويت 1 عربيا 46 عالميا
– الإمارات 2 عربيا 50 عالميا
– البحرين 3 عربيا 71 عالميا
– السعودية 4 عربيا 73 عالميا
– تونس 5 عربيا 75 عالميا
– الأردن 6 عربيا 79 عالميا
– فلسطين (الضفة الغربية وغزة) 7 عربيا 84 عالميا
– المغرب 8 عربيا 90 عالميا
– مصر 9 عربيا 93 عالميا
– الجزائر 10 عربيا 95 عالميا
– ليبيا 11 عربيا 111 عالميا
– موريتانيا 12 عربيا 135 عالميا