وفاة مهاجر سوري في مركز احتجاز في الزاوية نتيجة الإهمال

أخبارليبيا24

أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية توثيق وفاة مهاجر سوري الجنسية في مركز احتجاز “شهداء الزاوية” التابع لجهاز الهجرة بمدينة الزاوية نتيجة الإهمال.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المهاجر السوري محمد يوسف بركات 50 سنة، توفي يوم 06 أغسطس، نتيجة الإهمال وعدم الرعاية الطبية، ونقل جثمانه إلى مكان مجهول.

وحملت منظمة رصد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن كافة الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتسليم الجثمان لذويه.

وناشدت المنظمة مفوضية اللاجئين UNHCR بالالتزام بواجبها الإنساني ومتابعة أوضاع المهاجرين بمراكز الاحتجاز وتوفير الرعاية والحماية لهم.

وكانت منظمة رصد الجرائم الليبية أعلنت أمس الخميس أن أكثر من 200 محتجز من المهاجرين من الجنسية السورية، في مركز احتجاز غوط الشّعال “المباني” بطرابلس يعاملون معاملة غير إنسانية.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المهاجرين المحتجزين يتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والدواء للمرضى.

وأشارت منظمة رصد الجرائم الليبية إلى أن المركز يشرف عليه (جهاز مكافحة الهجرة) التابع لوزارة داخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت المنظمة أن بعض الشكاوى المقدمة من العائلات تفيد بطلب فدية تصل إلى 2000 دولار من قبل الجهات المسؤولة عن مركز الاحتجاز مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطالبت منظمة رصد الجرائم الليبية مفوضية اللاجئين بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل المحتجزين وتوفير ممر آمن لإجلائهم من ليبيا، محملة وزارة الداخلية مسؤولية سلامتهم.

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت عشرات نداءات الاستغاثة من قبل شهود وعائلات المهاجرين السوريين المحتجزين في المركز المذكور.