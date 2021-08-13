وزير الصناعة يبحث إنشاء قطب صناعي تكنولوجي في ليبيا

13 أغسطس، 2021 1:16 ص
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أحمد ابوهيسة
أحمد ابوهيسة

أخبارليبيا24

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة مع المدير العام لمركز الطاقات المتجددة الخميس إنشاء قطب صناعي تكنولوجي متطور في ليبيا.

واستعرض أبوهيسة آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلاد في مجال الطاقات المتجددة ومناقشة عرض قدمه مدير المركز يؤكد على أهمية توظيف الطاقات المتجددة في الصناعة ويستعرض الآفاق الواعدة الحالية والمستقبلية لها.

وتم الاتفاق على دراسة عدد من المقترحات لاختيار أنسبها بما يدعم الابتكار والريادة في مجال الطاقات المتجددة وآلية تنفيذه بما يضمن الوصول إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

13 أغسطس، 2021 1:16 ص
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