وزير التعليم العالي: الجامعات تحدد من ترغب في إيفادهم وتفويضهم

13 أغسطس، 2021 8:52 م
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وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أخبارليبيا24

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب أن تتولى الجامعات تحديد من ترغب في إيفادهم وتفويضهم وفق أولوياتها.

وأكد القيب خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الثاني بشأن المشروع الوطني للإيفاد بالداخل والخارج، عدم معارضة دراسة الطالب في أي جامعة حكومية معترف بها بالدولة نفسها.

وأضاف وزير التعليم العالي أن منح الأولوية لقرار الإيفاد بالداخل للمتقدمين في السن وتخصصاتهم موجودة بالداخل.

وأوضح القيب أن إيقاف الإيفاد في دول ألمانيا وكندا وتركيا وماليزيا في الوقت الحالي لأسباب جوهرية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن اعتماد دول محددة لدراسة تخصصات معينة يمنع دراستها في دولة غيرها.

13 أغسطس، 2021 8:52 م
14

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