هتافات ضد الكبير في احتفالية يوم الشباب والدبيبة يدعو لاحترامه وشكره

13 أغسطس، 2021 9:53 ص
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أخبار ليبيا24

تعرض، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى هتافات مضادة من قبل المشاركين في الاحتفال الذي نظمته وزارة الشباب بحكومة الوحدة في مسرح لبدة الأثري بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وشارك في الاحتفال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وعدد من الوزراء.

وردد المشاركون، في الحفل هتافات ضده الكبير، وذلك أثناء إلقاء رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، لكلمة على الهواء مباشرة خلال الاحتفال.

الدبيبة رفض الهتافات المضادة للكبير، حيث قال: “لا أرضى بالإساءة محافظ مصرف ليبيا المركزي وقف مع الحكومة في هذه المرحلة الصعبة ولابد من شكره”  .

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13 أغسطس، 2021 9:53 ص
34

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