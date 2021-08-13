مواجهات سهلة لممثلي ليبيا في المسابقات الأفريقية

13 أغسطس، 2021 8:38 م
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قرعة دوري أبطال أفريقيا
قرعة دوري أبطال أفريقيا

أخبارليبيا24

أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا ممثل ليبيا الاتحاد في مواجهة تجمعه بنظيره kmkm بطل زنجبار وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي للمسابقة الأفريقية.

هذا وسيكون المتأهل من الفريقين في مواجهة قوية جدا تجمعه ببطل تونس الترجي الرياضي.

من جانب آخر أوقعت قرعة الكونفيدرالية الأفريقية ممثل ليبيا في المسابقة الأهلي طرابلس أمام حي الوالي نيالا السوداني في المرحلة التمهيدية.

وسيقابل المتأهل من الفريقين الفريق المتأهل من مواجهتي fc dikhil الجيبوتي وبيشار التنزاني.

ويشارك الاتحاد في دوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق لقب الدوري الليبي هذا الموسم في حين يمثل الأهلي طرابلس ليبيا في الكونفدرالية كونه وصيفا للبطل.

13 أغسطس، 2021 8:38 م
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