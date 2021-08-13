مهاجرون سوريون يتعرضون لمعاملة غير إنسانية بمركز احتجاز في طرابلس

أخبارليبيا24

كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية أن أكثر من 200 محتجز من المهاجرين من الجنسية السورية، في مركز احتجاز غوط الشّعال “المباني” بطرابلس يعاملون معاملة غير إنسانية.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المهاجرين المحتجزين يتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والدواء للمرضى.

وأشارت منظمة رصد الجرائم الليبية إلى أن المركز يشرف عليه (جهاز مكافحة الهجرة) التابع لوزارة داخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت المنظمة أن بعض الشكاوى المقدمة من العائلات تفيد بطلب فدية تصل إلى 2000 دولار من قبل الجهات المسؤولة عن مركز الاحتجاز مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطالبت منظمة رصد الجرائم الليبية مفوضية اللاجئين بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل المحتجزين وتوفير ممر آمن لإجلائهم من ليبيا، محملة وزارة الداخلية مسؤولية سلامتهم.

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت عشرات نداءات الاستغاثة من قبل شهود وعائلات المهاجرين السوريين المحتجزين في المركز المذكور.