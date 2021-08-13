مغردون يصفون الدبيبة بـ “الوهمي” بسبب تصريحاته حول دعم الشباب

أخبار ليبيا24

وصف مغردون على موقع تويتر تصريحات رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تبني مشاريع الشباب وتخصيص مليار دينار لدعم صندوق الزواج بـ “الوهم”.

وأثارت تصريحات الدبيبة خلال الاحتفالية باليوم العالمي للشباب الخميس في الخمس، حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث استقبل المئات المغردين التصريحات بحالة من الاستهزاء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

أحد المغردين على تويتر، علق تحت وسم “الدبيبة” يقول: “أنت غير أشقالي بالضي.. إلا فرحي خليه علي”، بينما في تغريدة أخرى كتب أحد المغردين: “يا رئيسنا الدبيبة نبو ضي ما نبو زواج”.

تغريدات الليبيين على تويتر تواصلت بشأن تصريحات الدبيبة، حيث كتب مغرد، يقول: “أول تصريح لـ “الوهمي” الكذاب الدبيبة قال أول شي نحلها مشكلة الكهرباء، ولم نر حتى بصيص أمل بل بالعكس كل يوم أسوأ من قبله”.

بينما كتب إحدى المغردات: “بمناسبة اليوم العالمي للشباب الدبيبة مخاطبا الشباب كلكم بتتزوجوا ويعلن تخصيص مليار دولار لدعم الزواج .. نسي يقول كان قعدتوا حيين بعد اختلاط الليلة”.

وأضافت: “ما ناقص عالمشنوق غير الحلوى.. مسكين الشاب الليبي اللي يجي يجري بيه.. سيادة الرئيس أمتى دار قرار وصار منه بس؟”.

وفي تغريدة أخرى، كتبت المغردة: “في اليوم العالمي للشباب كنا نتمنى على الدبيبة أن يلتفت لعقول الشباب لا إلى طريقة تكاثرهم، كنا ننتظر أن يكون من المخرجات الاهتمام بالخريجين وايفادهم للخارج وإعدادهم بشكل علمي سليم كنا ننتظر تشجيع تمكين الشباب واعطاءهم حرية القرار في قيادة دولتهم ليس كل الشباب سطحي وهمه فقط التكاثر”.

مغردة أخرى كتبت: “الدبيبة عجز عن توفير الأكسجين لمن يصارعون الموت ويتبجح بمنح قروض للشباب”.

وفي انتقاد آخر لتصريحات رئيس الحكومة، كتب أحد المغردين: “الانتخابات ثم الانتخابات أولا، وشكر الله سعيك وزوج ضناك وحقنا نجو نباركولهم”.