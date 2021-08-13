مأساة في بنغازي ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق بمنزلهم

13 أغسطس، 2021 1:07 م
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بنغازي- مصرع ثلاثة أطفال أشقاء نتيجة حريق شب بمنزلهم

أخبار ليبيا24

لقي ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم في حريق شب بمنزلهم بمنطقة أرض شبنة ببنغازي.

ونعى، مقربون من أسرة الضحايا، اليوم الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي، وفاة الأطفال الثلاثة وهم “مرعي وميسم ومبروكة” ميلود مرعي ميلود العجيلي.

ووجّهت، كلية العلوم بجامعة بنغازي، أحر التعازي والمواساة القلبية إلى الأستاذ الدكتور مرعي ميلود العجيلي وابنه الأستاذ ميلود في وفاة الأطفال الثلاثة، جراء حادثة احتراق المنزل.

وفيما، لم يُنشر أي تصريح رسمي حول سبب حدوث الحريق، ذكر مقربون من العائلة، على منصات التواصل، أن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل المنزل.

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13 أغسطس، 2021 1:07 م
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