عبدالقيوم: وعود الدبيبة ما هي إلا حملة انتخابية رخيصة أو بروفات لكذبة أبريل!!

13 أغسطس، 2021 2:51 م
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أخبار ليبيا24

وجه الكاتب الصحفي، عيسى عبد القيوم، انتقادا إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، واصفا إياها بأنها قد تكون وعود حملة انتخابية رخيصة، أو بروفات لكذبة أبريل القادم.

وقال عبدالقيوم في منشور عبر حسابه الشخصي بـ فيسبوك، ” رئيس حكومة بلا ميزانية وبدين عام فاق 160 مليار ويعد مواطنيه بزورق وطيارة وسيارة بي أم دبيلو وزواج مجاني ويعجز عن توفير بضع ساعات من الكهرباء(!!)”.

وأوضح عبدالقيوم أن التصريحات تأتي ي معادلة غير متوازنة، قائلا، “إما انها وعود حملة انتخابية رخيصة، أو بروفات لكذبة أبريل القادم.

وأثارت تصريحات الدبيبة خلال الاحتفالية باليوم العالمي للشباب الخميس في الخمس، حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث استقبل المئات المغردين التصريحات بحالة من الاستهزاء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

 

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13 أغسطس، 2021 2:51 م
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