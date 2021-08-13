دغيم: الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه بشأن انتخابات ديسمبر

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قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم إن الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها وفق ما يقرره الليبيون دون تدخل خارجي أو ضغوط محلية.

وأضاف دغيم :”بحسب دعوة وجهتها عبر صفحتي الرسمية منذ أيام استجاب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند إلى لقاء جمعنا بالعاصمة المصرية “القاهرة” يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي.

وتابع :”بعد أن أكد نورلاند على الموقف الأمريكي الثابت، قمت من جانبي تحديد الصعوبات التي نواجهها بالخصوص والخطة البديلة في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية المرحلة التمهيدية والتي تنتهي أغسطس 2022م”.

وأوضح عضو مجلس النواب :”تعتمد الخطة في حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 24.12.2021 على تسوية جديدة حقيقية وخارطة طريق مكملة وحكومة ائتلافية ضمن آجال المرحلة التمهيدية المحددة بخارطة الطريق نصا”.