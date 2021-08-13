امطير: الدبيبة اخترق حظر التجول لـ«توزيع الوهم» على الشباب في إشارة للدبيبة .. امطير: للأسف نصل إلى توصية أجدادنا سابقا وهي "من يتكلم كثيرا لا يفعل شيئا"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت عضو مجلس الدولة عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، آمنة امطير، هجوما حادًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بعد مشاركته في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي أقيمت بمدينة الخمس، أمس الخميس، في ظل أزمة تفشي كورونا.

امطير قالت، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، إن الحكومة كان يفترض عليها أن توفر عبوات الأكسجين وغرف العزل جيدًا قبل احتفالية الشباب”.

وأضافت ” كل يوم نعزي أكثر من عشر في وفاة أحبابهم جراء كورونا، ونتصل بالكثير الكثير لنطمئن على حالهم جراء الإصابة بالوباء”.

وتابعت امطير”نشهد احتفالية كبيرة يخترق فيها قرار الحظر بحجة توزيع الوهم”.

واختتمت:” بعد هذه الاحتفالية نسآل الله أن لا يتقلص عدد الشباب والشابات المقبلين على الزواج، للأسف نصل إلى توصية أجدادنا سابقا وهي من يتكلم كثيرا لا يفعل شيئا”.

وانتقدت مجموعة واسعة من الساسة، عبد الحميد الدبيبة، بعد إقامته احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.