الشيباني: البعثة الأممية دفعت ليبيا إلى الطريق المسدود الشيباني: خارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى "تونس- جنيف" محصنة ولا يجوز تعديلها

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هاجم عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، متمها إياه بالتواطئ والدفع بليبيا إلى الطريق المسدود للخروج من المأزق.

الشيباني قال، عبر حسابه على فيسبوك “اعتقدنا أن خارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي «تونس- جنيف» محصنة ولا يجوز تعديلها بالإضافة أو الحذف ولا مجال هنا للمقترحات الخبيثة التي لن تنتهي”.

وأضاف “لكن بعد أن تواطأت البعثة الأممية بالموافقة على فتح الباب للمقترحات ولم تذهب للتصويت على الخارطة مباشرة بكل حزم، وتم تشكيل مايسمى بلجنة التوافقات تأكدنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أمرًا دبر بليل، وأن طريق الخروج من المازق مسدود”.

وتابع “أن ما حدث يهدد مشروعية كل ما نتج عن “برلمان ستيفاني” بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنه لم يتم تضمين المخرجات بالإعلان الدستوري”.