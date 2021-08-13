الرجاء يتعاقد مع بديل سند الورفلي

13 أغسطس، 2021 8:54 م
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المدافع الليبي سند الورفلي
المدافع الليبي سند الورفلي

أخبارليبيا24

تعاقد نادي الرجاء البيضاوي رسميا مع المدافع البوركينابي سامي هين، ليكون بديلا للمدافع الدولي الليبي سند الورفلي الذي غادر النادي المغربي بعد انتهاء عقده وعدم التجديد له.

وكان مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي برئاسة جواد الزيات، قد قرر عدم التجديد مع سند الورفلي بطلب من المدرب التونسي لسعد الشابي، بعد نهاية عقده مع الفريق في يونيو الماضي.

ويقترب سند الورفلي (29 سنة) من الانضمام لأحد الفرق الإماراتية خلال الموسم المقبل، وسوف يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

13 أغسطس، 2021 8:54 م
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