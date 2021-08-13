أكثر من ألفي إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2360، الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بالإضافة إلى 1063 حالة شفاء، و34 حالة وفاة.

وفي بيان حول الوضع الوبائي، قال المركز إنه تسلم 9830 عينة للكشف عن فيروس كورونا حيث تبين سلبية 7470 عينة، وإيجابية 2360 عينة بنسبة 24% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 279 ألفا و99 حالة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفا 141 شخصا.