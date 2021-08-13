أسعار النفط تسجل انخفاضًا لليوم الثاني

13 أغسطس، 2021 12:31 م
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أسعار النفط

أخبار ليبيا24

سجّلت، اليوم الجمعة، أسعار النفط لليوم الثاني، انخفاضًا بسبب انخفاض الطلب على الخام بالتزامن مع تجدد المخاوف حول تخمة المعروض في الأسواق.

وانخفض خام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 70.73 دولار، بعد أن هبط 13 سنتا في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الأمريكي 65 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 68.44 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة يوم الخميس.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط الخام ومنتجاته قد تباطأ بشكل حاد، بعدما أجبرت تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في معظم أنحاء العالم الحكومات على إحياء قيود الإغلاق.

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13 أغسطس، 2021 12:31 م
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