أبوجناح يناقش المشاكل التي تواجه سائقي شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب

أخبار ليبيا24

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، العميد بشير الأمين، المشاكل التي تواجه عمل سائقي شاحنات الوقود، التابعين إلى الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، المكلفة بنقل المحروقات للمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في اجتماع في مصراتة بحضور مدراء أمن مصراتة، سبها، الشاطئ، وادي البوانيس وربيانة، بالإضافة إلى عميد بلدية مصراتة.

وأعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، السبت، عن توقف نقل المحروقات لمناطق الجنوب وفق التكليف الصادر إليها من شركة البريقة لتسويق النفط، بسبب تعرض السائقين لاعتداء مسلح بمنطقة براك الشاطئ.

وأعرب أبو جناح عن استيائه وإدانته لتعرض سائقي الشاحنات من اعتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مما تسبب في توقف امدادات المنطقة بالمحروقات.

ووجه أبو جناح، الشكر والتقدير لسائقي الشاحنات الذين كان لهم دور كبير في إيصال الوقود لمناطق الجنوب وتحمل مشاق الطريق لتخفيف من معانات المواطنين في هذه المناطق.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية على أنه سيتم محاسبة وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، مؤكدًا أن هذه الأفعال التي لا تنتسب إلا لأصحابها لن تتكرر وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالها.

كما أكد مديرو أمن سبها والشاطئ على واجبهما في تأمين شحنات الوقود وضمان حصول أي اعتداءات عليها.