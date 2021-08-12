وفد القيادة العامة برئاسة الناظوري يصل لمدينة أوباري الناظوري سيعقد عددًا من الاجتماعات العسكرية والأمنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل وفد القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان الفريق أول عبدالرازق الناظوري اليوم الخميس لمدينة أوباري جنوب ليبيا.

واستقبل أهالي وأعيان مدينة أوباري وفد القوات المسلحة بترحيب كبير وذلك على هامش الزيارة التي تأتي لعقد عددًا من الاجتماعات العسكرية والأمنية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، أعلنت مؤخرًا بدء اللجنة العسكرية المشتركة بالقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان العامة فريق أول عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق الجنوب.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها، أعلنت مطلع الشهر الجاري مناطق بالجنوب الليبي مسرحًا لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها.