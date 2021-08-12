مديرية أمن سبها تضبط شخصا يتحرش بالأطفال في أحد المساجد

12 أغسطس، 2021 12:08 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري والقبض بقسمي البحث الجنائي والنجدة بمديرية أمن سبها من ضبط شخص يتحرش بالأطفال في أحد مساجد المدينة.

وأوضحت مديرية أمن سبها في بيان لها، الواقعة كانت قد بدأت بتلقيها بلاغا من أحد المواطنين ضد المتحرش “ف.م.م.أ” الذي يقوم بتدريس الأطفال داخل المسجد والتحرش بهم.

وألقى أعضاء التحري والقبض بقسمي البحث الجنائي والنجدة القبض على المتهم، بعد جمع المعلومات والتأكد من صحتها.

وقالت المديرية أن المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وعلى الفور اتُخِذت الإجراءات القانونية معه، وأُحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

 

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12 أغسطس، 2021 12:08 م
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