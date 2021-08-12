غوقة: البعثة الأممية تتحمل مسؤولية تفجر الخلافات حول القاعدة الدستورية

غوقة: البعثة فجرت الخلاف وسمحت باقتراحات أخرى والعودة إلى مسألة الدستور

12 أغسطس، 2021 2:07 م
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عبدالحفيظ غوقة
عبدالحفيظ غوقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حمّل نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، إدارة البعثة الأممية لملتقى الحوار السياسي المسؤولية عن الخلاف وإفشال التوافق حول القاعدة الدستورية.

وقال، في مداخلة غبر قناة “الحدث” ، إن الملتقى كان قد شكّل لجنة قانونية وأسند إليها القاعدة الدستورية، انتهت في زمن قياسي إلى مقترح واضح ومحدد وهو أن يتم تعديل فقرة في المادة 30 من الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات 24 ديسمبر، وإنتاج سلطة جديدة هي التي يعهد إليها بمسألة الاستفتاء لاحقا، وانتخاب برلمان مباشرة من الشعب وفق آلية حددتها ووفق كوتة محددة للمرأة وللفئات المختلفة من المجتمع الليبي.

وأشار إلى أنه كانت هناك نقطة خلافية واحدة وهي انتخاب الرئيس، وهل يكون مباشرة من الشعب أم من قبل مجلس النواب، وحدد المقترح لكل حالة اشتراطات معينة فيما يتعلق بالتزكيات والمواعيد، وأحالت اللجنة هذه المسألة إلى ملتقى الحوار.

وتابع بأن ملتقى الحوار كان يفترض أن يناقش مسألة واحدة متعلقة بانتخاب الرئيس، ولكن للأسف البعثة الأممية سمحت باقتراحات أخرى والعودة إلى مسألة الدستور، وهذه فجرت الخلاف، بحسب قوله.

12 أغسطس، 2021 2:07 م
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