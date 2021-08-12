ضبط سوداني متورط في سرقة محل تجاري في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من ضبط سوادني من العمالة الوافدة لسرقته مبلغ يتجاوز الـ 20 ألف دينار من أحد المحال التجارية بمنطقة السراج.

وبحسب بيان مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، تم ضبط المدعو “م.ح” في فترة زمنية محدودة بعد التحري وجمع المعلومات عن المتورطين في سرقة محل تجاري يخص المواطن “هـ.م” وتقدمه ببلاغ بالخصوص.

وأوضحت المديرية أن رئيس مركز شرطة غوط الشعال، العميد سالم بورواي، أصدر تعليماته لتشكيل فريق لمتابعة تفاصيل الواقعة والكشف عن هوية الجناة وضبطهم.

وأكدت المديرية أن تم استرجاع كامل المسروقات واتخذت الإجراءات القانونية ضد الجاني وإحالته إلى النيابة العامة.