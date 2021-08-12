سبها الطبي: 5 حالات وفاة في يوم واحد .. والمسحات ستنحصر لمرضى المركز فقط تسجيل إصابات وأوضاع حرجة لأطفال .. كورونا لا تميز بين عمر أو مدينة ولا جنس

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مركز سبها الطبي ازدياد حدة وباء كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات في يوم واحد فقط، والتي وصلت إلى 5 حالات من بينهم شباب، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات الموجبة الجديدة، ناهيك عن المخالطة التي لا يمكن الجزم بأعدادها.

وأفاد المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن هذا الوباء لا يميز بين عمر أو مدينة ولا جنس ولا لون، لافتا إلى تسجيل إصابات وأوضاع حرجة لأطفال .

وذكر أنه حذر من مغبة الازدحام وحضور المآتم والمناسبات الاجتماعية في ظل الانتشار الواسع لهذا الوباء، متابعا “لم نجد أذان صاغية، الخطر كبير والخسائر سوف تكون فادحة إذا لم يكن هناك تحرك جدي وسريع للسيطرة على الوضع الوبائي بالمدينة”.

وأوضح البيان أن المسحات ستنحصر فقط لمرضى المركز، أما الحالات الخارجية عليها التوجه إلى نقاط طبية أخرى، قائلا “لا يمكن استقبال المزيد وحرمان المريض من مسحة لصالح حالة خارجية”.

وكان مركز سبها الطبي، كشف أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقبل ‏‏80 حالة مصابة بلدغات العقرب، وأن لديهم حالات عديدة تتردد ‏على المركز سواء للأطفال أو الكبار، ولكنهم يعانون من نقص شديد ‏في أمصال لدغات العقرب.‏