حصر مقرات تابعة للزراعة بطرابلس مشغولة من قبل مواطنين وجهات أخرى

12 أغسطس، 2021 8:19 م
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ليبيا-حصر مقرات تابعة للزراعة بطرابلس

أخبار ليبيا24

كشف جهاز الشرطة الزراعية، اليوم الخميس، أنه تم حصر عدة مقرات تابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس مشغولة من قبل مواطنين وجهات أخرى لم تسمها.

وأوضح الجهاز، أن دوريات جهاز الشرطة الزراعية بإدارة الفروع شمال طرابلس وفرع طرابلس قامت الأربعاء جولة تفتيشية برفقة جهاز الأمن والاستقرار ولجنة الحصر على المقرات التابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس.

وبيّن، أنه أثناء الجولة، تبين شغل المقرات من قبل جهات ومواطنين بطرق غير مشروعة.

وأفاد الجهاز، أن المقرات، هي مشروع تربية دودة التوت بالفرناج ومشروع الموز الجديدة ومركز غابات عين زارة وجمعية النحل والجمعية الزراعية عين زارة ومشتل عين زارة للأشجار المثمرة.

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12 أغسطس، 2021 8:19 م
13

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