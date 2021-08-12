تزايد حالات التسمم في طبرق بسبب تناول وجبة فاسدة بأحد المطاعم

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد، مصطفى عوض زاكي، رئيس وحدة الإعلام بالحرس البلدي البطنان، لأخبار ليبيا 24، ازدياد حالات التسمم جراء تناول وجبات بأحد المطاعم في طبرق.

وأوضح زاكي، أن الزيادة وصلت لأكثر من 40 حالة ما بين كبار وأطفال، بالإضافة عدد من الجاليتين السورية والسودانية.

وأفاد، أن 20 حالة استقبلها مركز طبرق الطبي و10 حالات استقبلها مركز الشفاء الطبي والآن 12 حالة أخرى وصلت إلى المركز الطبي وهي تحت الملاحظة.

ولفت إلى أن أغلب الحالات غادرت المستشفى والمصحة بعد تقديم العلاج اللازم.

وأكد زاكي، أن التحقيقات الأولية بيّنت أن سبب حالات التسمم هو مادة (المايونيز) التي يتم تصنيعها داخل المطعم.

كما أكد أنه تم إغلاق المطعم على الفور وحجز المسؤول عنه وهو مصري الجنسية بمركز شرطة المدينة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق لحين استكمال القضية.