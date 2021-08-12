تحذير أمريكي من تطوير تركيا طائراتها المسيّرة

أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن عددا من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين أعربوا عن قلقهم الشديد من برنامج تركيا للطائرات المسيّرة، وتطويرها له.

ووجه المشرعين وعددهم 27 مشرعاً من الحزبين رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يدعونه فيها إلى تسليط الضوء على البرنامج التركي ووصفوه بالمزعزع للمنطقة.

مشيرين إلى أنه يهدد في الوقت نفسها مصالح الولايات المتحدة وشركائها، وأشار النواب إلى خرق تركيا المستمر للقوانين الأمريكية خصوصاً بعد شراء منظومة “إس – 400” من روسيا، محذّرين من تقارير تشير إلى أن تركيا تنوي شراء منظومة أخرى من روسيا.

وجاء في نص الرسالة، “التصرفات التركية تستمر في مناقضة مسؤولياتها كعضو في حلف شمالي الأطلسي، رغم طردها من برنامج الـ(إف – 35) وفرض عقوبات عليها. وهذه التصرفات تشمل اليوم نشر الطائرات المسيّرة”.

وذكر المشرعون أن “أذربيجان نشرت الطائرات التركية المسيّرة لاستعمالها ضد المدنيين الأرمن، كما تم استعمالها في سوريا ضد القوات الكردية والتي حاربت تنظيم داعش إلى جانب الولايات المتحدة، وفي الحرب في ليبيا”.

كما حذروا من نية تركيا “بناء قاعدة دائمة للطائرات المسيّرة في قبرص والاتفاقات التي وقّعتها مع بولندا وباكستان لبيع هذه الطائرات إضافةً إلى مشاوراتها مع كل من روسيا وباكستان لإنتاج مشترك لطائرات مسيّرة مسلحة وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة”.

وحث المشرعون بلينكن على الوقف الفوري لتصدير أي تقنيات أمريكية متعلقة بالطائرات المسيّرة إلى تركيا وإجراء تحقيق من وزارة الخارجية في الممارسات التركية وما إذا كانت تنتهك القوانين الأمريكية وقواعد حلف شمالي الأطلسي.