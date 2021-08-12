بالفيديو| “نريد العدالة لمقتل أخي وزملائه”.. شقيق شهيد يطالب بالكشف عن هوية مُهاجمي بوابة سوسة قبل عشر سنوات

أخبار ليبيا24

عشر سنوات مرت على الهجوم المسلح الدامي على البوابة الأمنية في سوسة الواقعة على الطريق الساحلي الرابط بين درنة وشحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا، الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا يحرسون البوابة.

في فجر يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2012 هاجم مسلحون إرهابيون بغتة البوابة وأطلقوا الرصاص الحي على أفراد من الدعم المركزي وقتلوا منهم أربعة أشخاص كانوا يؤدون واجبًا وطنيًا وأمنيًا، وهم مجدي سعد الصابر وعبدالوهاب محمد بوقفيفة ووسام أحمد بن عمران وسعيد صالح السكران، ولاذوا بالفرار.

ومنذ ذلك الوقت لازالت عائلات الضحايا تنتظر بحرقة معرفة مرتكبي ذلك الهجوم الإرهابي الوحشي وتطالب مجددا بالبحث والتحري عنهم لتحقيق العدالة التي ينتظرونها.

يقول عبدالناصر، شقيق مجدي سعد الصابر، في مقابلة مسجلة مع وكالة أخبار ليبيا24، إن أهالي الضحايا لازالوا ينتظرون معرفة المتورطين في الهجوم وقتل أبنائهم غيلة ومن دون وجه حق.

عبدالناصر، تحدث في المقابلة عن أنهم وبعد تعرض البوابة للهجوم، تحروا عن مرتكبي الجريمة والمعلومات جميعها تشير إلى أن المهاجمين قدموا من ناحية درنة.

تحقيق لم يكتمل

وفي تلك الفترة، ذكر عبدالناصر، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقًا حول الجريمة، إلا أن التحقيقات لم تكتمل بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على درنة واستمرار قبضتهم عليها إلى أن تحررت درنة.

وأضاف، إلى يومنا هذا لازلنا نبحث عن قتلة أبنائنا الذين قتلوا وهم يؤمنون المنطقة، وكل ما نريده هو تحديد هويتهم وتحديد القضية لتحقيق العدالة التي ننتظرها.

وبيأس عميق، يستطرد عبدالناصر، أبناء الضحايا حرموا من آبائهم ومن متعة العيش معهم، بسبب مقتلهم، وإلى الآن ينتظرون معرفة من ارتكبوا الهجوم.

في تلك الفترة، يشير عبدالناصر، إلى أنه كان من الصعب أن يتم تحديد هوية الجناة أو وقف أعمال القتل أو محاسبة المسؤولين عنها بسبب حالة الانفلات الأمني التي كانت تشهدها البلاد في ظل الغياب التام للأجهزة الأمنية والقضائية، التي صاحب الثورة في عام 2011.

يظل الهجوم على بوابة سوسة، وقتل من فيها من أفراد الدعم المركزي واحدًا من الهجمات التي أسفرت عن مقتل المئات من الأشخاص في مناحي متفرقة من ليبيا، حيث ارتكبت الجماعات المتطرفة أعمالًا إرهابية وغير إنسانية، اشتملت على الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات والهجمات الانتحارية والخطف والتغييب القسري، مستغلة آنذاك حالة الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد.

وإلى الآن لازال ملف الإفلات من العقاب من الملفات التي لازالت تؤرق العديد من أهالي الضحايا والذين يأملون في أن تأخذ العدالة مجراها لمعرفة مرتكبي تلك الجريمة.