النائب العام: غياب سلطات إنفاذ القانون في ازدياد عدد منظمات الجريمة بالمناطق الحدودية

أخبار ليبيا24

أكد، النائب العام الصديق الصور، على أن غياب سلطات إنفاذ القانون في العديد من المناطق الحدودية ساهم بشكل مباشر في ازدياد عدد منظمات الجريمة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، لبحث التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في عملها على حلحلة شائكة عدم تأمين الحدود والمنافذ البرية للدولة.

وقال مكتب النائب العام، إن الصور من جهته أشار خلال المباحثات إلى أن واقع غياب سلطات إنفاذ القانون في العديد من المناطق الحدودية ساهم بشكل مباشر في ازدياد عدد منظمات الجريمة التي أضرت أفعالها بمصالح البلاد وأخلت بأمنها من جهتي الداخل والخارج وألحقت الضرر باقتصادها.

وذكر المكتب، أن الطرفان تناولا سًبل دعم الجهات الضبطية العاملة بالجنوب الليبي لغرض الرفع من آليات التوقيف ومساندة إجراءات التصدي للجرائم الخطرة، بما في ذلك الجرائم ذات الطابع عبر الوطني التي ساهم مناخ الانفلات الأمني في تنامي ظاهرة ارتكابها، كجرائم تنظيم الهجرة غير الشرعية وتمويل التنظيمات المحظورة وتهريب المخدرات والمحروقات.

وأكد المكتب، أنه جرى الاتفاق على ضرورة وضع إطار عملي يمكن من خلاله الوقوف على أسباب تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة ومدى فاعلية السياسات المتخذة للحد منها وما يجب اتخاذه من إجراءات تدعم فاعلية التصدي والملاحقة.